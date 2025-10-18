Altın güne nasıl başladı? 18 Ekim altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte altının yönü yeniden merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatlarındaki son tablo...
- Gram altın satış fiyatı: 5.727,34 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 10.218,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 20.436,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 40.333,53 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.685,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.251,12 Dolar
