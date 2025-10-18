ARA
DOLAR
41,90
0,14%
DOLAR
EURO
48,82
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5725,11
-1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
  • Altın güne nasıl başladı? 18 Ekim altın fiyatları

Yatırımcılar gözünü altın piyasasına çevirdi. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yeniden yönünü belirledi. Peki gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...


Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte altının yönü yeniden merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatlarındaki son tablo...

  •  Gram altın satış fiyatı: 5.727,34 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.218,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 20.436,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 40.333,53 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.685,00 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4.251,12 Dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

