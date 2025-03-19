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Altın güne nasıl başladı? 18 Mart altın fiyatları...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 602 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 680 liradan satılıyor.

19 Mart 2025 | 10:25
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 10:51
Altın güne nasıl başladı? 18 Mart altın fiyatları...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazanarak 3 bin 579 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 602 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 680 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 artışla 3 bin 42 dolar seviyelerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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