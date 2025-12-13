Fiat Professional, aralık kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Fiat Professional'ın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Ulysse modeli ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Ducato Van modeli de kampanya dahilinde yer alıyor. Ducato Kamyonet ile Ducato Minibüs modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Doblo Combi, kampanya süresince 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. AA
