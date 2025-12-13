ARA
DOLAR
42,69
0,23%
DOLAR
EURO
50,17
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5903,99
0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,31
0,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fiat Professional, aralık kampanyasını duyurdu

Fiat Professional, aralık ayına ilişkin finansman kampanyasını duyurdu.


Fiat Professional, aralık kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Fiat Professional'ın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Ulysse modeli ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Ducato Van modeli de kampanya dahilinde yer alıyor. Ducato Kamyonet ile Ducato Minibüs modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Doblo Combi, kampanya süresince 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.  AA
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL