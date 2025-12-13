Çalıştığı fabrika iflas etti, kendi işinin patronu oldu

Ürettikleri genç, bebek odası, mutfak dolabı, yatak odası takımı gibi ürünleri bazı Avrupa ülkeleri ile Irak, Libya, Gürcistan'a ihraç ettiklerini dile getiren Tümüklü, "Çalıştığım şirkette yurt dışına çalışıyordu. Irak'ta ciddi bir para kaybı ve bir iflas yaşandı. Oranın iflası benim başlangıcım oldu. Kendi iş yerimi açtım ve o gündür bugündür de yaklaşık 15 yıldır şirket kendi adıma ve kendi adıma üretim yapıyorum. Hatta geçen günlerde Kanada'ya mobilya gönderildi. Yani bize talep geldikçe ürünlerimizi bütün ülkelere gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.