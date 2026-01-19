Altın güne nasıl başladı? 19 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, iç piyasadaki kur hareketleri ve küresel gelişmelerin etkisiyle haftaya yatırımcıların odağında başladı. Sabah saatlerinden itibaren birçok kişi "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç TL?" sorusuna yanıt ararken, günün ilk verileriyle birlikte 19 Ocak 2026 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları tablosu da netleşti. İşte güncel altın satış fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6,484,01 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10,826,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21,651,00 TL -

Tam altın satış fiyatı: 42,484,89 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43,137,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4,660,57 dolar

