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Altın güne nasıl başladı? 2 Mayıs altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 30 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

02 Mayıs 2025 | 10:17
Altın güne nasıl başladı? 2 Mayıs altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla 4 bin 2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4 bin 30 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 253 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine dair gelen sinyaller, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD ve Çin'den gelen haberler müzakere umutlarını artırırken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahının artmasını sağlıyor.

Analistler, tarifelere ilişkin gelen olumlu haberlerin altındaki yükselişleri baskıladığını söyledi.

Öte yandan ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler artarken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesinin destek, 3 bin 270 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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30 Nisan borsada gün sonu rakamları
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Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
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SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
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