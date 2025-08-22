ARA
Altın güne nasıl başladı? 22 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.


Altının gramı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 215 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 752 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 327 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam edilirken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

