Altın güne nasıl başladı? 23 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasını yakından izleyen yatırımcılar güncel fiyatları takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 23 Şubat 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla çeyrek, yarım, gram altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Altın güne nasıl başladı? 23 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 184 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 408 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 222 liradan satılıyor.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından dolardaki zayıflamayla birlikte 5 bin 176,6 dolarla üç haftanın zirvesini gören altının onsu, cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 160 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini ifade etti.

