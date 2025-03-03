ARA
DOLAR
36,50
0,08%
DOLAR
EURO
37,97
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
3358,75
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
9809,03
1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Altın güne nasıl başladı? 3 Mart altın yorumu

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 364 liradan işlem görüyor.

03 Mart 2025 | 10:12
Altın güne nasıl başladı? 3 Mart altın yorumu

Cuma günü, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 351 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 364 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 865 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının olası etkilerine yönelik endişeler ile siyasi ve jeopolitik risklerin sürmesi, güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin tarife tehditlerinin ülkedeki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkileri belirsizliğini korumaya devam ederken, açıklanan verilerden alınan sinyaller enflasyonla mücadeleye yönelik iyimserlikleri besliyor.

Öte yandan, cuma günü Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Analistler, günün geri kalanında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3358,75 0,11%
  • ALTIN ONS 2862,33 0,11%
  • BIST 100 9809,03 1,56%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,505 -0,184%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4447 -0,12651%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,375 2,0236%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4978 0,0836%
  • EURO/DOLAR 1,0403 0,0284%
  • EURO/TURK LIRASI 37,968 0,3299%
  • STERLIN/DOLAR 1,25925 0,08862%
Borsa Haberleri
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı
Ege Endüstri (EGEEN) temettü teklifini duyurdu
Borsanın yeni şirketinden temettü kararı
28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
Türk Hava Yolları (THYAO) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü kararını duyurdu
Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
Anadolu Sigorta'dan temettü ve bedelsiz kararı
Ege Endüstri (EGEEN) temettü teklifini duyurdu
Borsanın yeni şirketinden temettü kararı
28 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftanın verileri
Borsadan 'yukarı adım' açıklaması: Bugün de devam edecek
TAB Gıda (TABGD) bilanço tarihini duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...
Türk Hava Yolları (THYAO) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL