Altın güne nasıl başladı? 3 Mart altın yorumu

Cuma günü, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 351 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 364 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 865 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının olası etkilerine yönelik endişeler ile siyasi ve jeopolitik risklerin sürmesi, güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin tarife tehditlerinin ülkedeki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkileri belirsizliğini korumaya devam ederken, açıklanan verilerden alınan sinyaller enflasyonla mücadeleye yönelik iyimserlikleri besliyor.

Öte yandan, cuma günü Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Analistler, günün geri kalanında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.