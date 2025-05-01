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Altın güne nasıl başladı? 30 Nisan altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 96 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 20 liradan satılıyor.

30 Nisan 2025 | 10:13
Altın güne nasıl başladı? 30 Nisan altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 105 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 96 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 20 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Son haftalarda müzakere sürecine dair atılan adımlar piyasalarda sınırlı bir iyimserlik yaratsa da sık değişen tarife söylemleri, ekonomik aktivitenin uzun vadede yavaşlama eğilimine gireceğine yönelik endişeleri ortadan kaldırmadı.

Tarifelerin ön planda olduğu ilk çeyreğe ilişkin açıklanacak büyüme verilerinin, ilave gümrük vergilerinin ekonomi üzerindeki etkilerine dair önemli ipuçları vereceğini aktaran analistler, altının ons fiyatının ise mevcut durumda düşen dolar endeksi ve azalan ticaret gerginlikleri nedeniyle değer kaybettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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30 Nisan borsada gün sonu rakamları
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SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
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