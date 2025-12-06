ARA
  • Anasayfa
  • Altın
6 Aralık 2025 sabahında çeyrek, yarım, gram ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Peki, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...


Altın güne nasıl başladı? 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 6 Aralık 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, 6 Aralık Cumartesi günü altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları

  •  Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL
  •  Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
