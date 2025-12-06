Altın güne nasıl başladı? 6 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 6 Aralık 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altının güncel fiyatları yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, 6 Aralık Cumartesi günü altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 5.746,23 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.494,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 18.987,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 38.035,91 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.824,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 95.381,47 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.202,48 dolar
