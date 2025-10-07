Altın güne nasıl başladı? 7 Ekim altın fiyatları

ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.
Spot altın, yüzde 0,35 artışla ons başına 3 bin 977 dolar seviyesinde işlem gördü ve rekor tazeledi. ABD vadeli altın işlemlerinde de yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 988,10 dolara çıktı.
Fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en büyük yıllık kazanç yolunda ilerliyor.
İşte 7 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 5.328,17 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.016,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.043,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 35.602,78 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.949,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.974,77 dolar