Altın yeni bir rekor kırarak ons başına 4.000 dolara biraz daha yaklaştı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?


Altın güne nasıl başladı? 7 Ekim altın fiyatları

ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi kriz, finansal piyasalarda belirsizliği artırdı.

Spot altın, yüzde 0,35 artışla ons başına 3 bin 977 dolar seviyesinde işlem gördü ve rekor tazeledi. ABD vadeli altın işlemlerinde de yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 988,10 dolara çıktı.

Fiyatlar 1979’dan bu yana görülen en büyük yıllık kazanç yolunda ilerliyor.

İşte 7 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.328,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.016,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.043,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 35.602,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.949,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.974,77 dolar

