(İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımı başvuru takvimini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İstanbul'da öğrenim gören binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları için son tarihe yaklaşıldı.

İBB BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

İBB tarafından 23 Eylül'de başlatılan burs başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek.

NEREDEN BAŞVURULUR?

“İstanbul Senin” uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.

2025 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli" eğitim desteği başvurularının sona ermesiyle birlikte, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İBB'den henüz resmî bir sonuç tarihi duyurusu gelmedi.

Sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair en güçlü tahmin, geçtiğimiz yılki takvim üzerinden yapılıyor:

Geçtiğimiz yıl (2024-2025 dönemi) burs başvuruları Kasım ayının ilk günlerinde tamamlanmış ve sonuçlar Aralık ayının son günlerinde öğrencilere duyurulmuştu.

Bu yıl 17 Ekim'de sona eren başvuruların değerlendirme sürecinin ardından, sonuçların 2025 yılının Kasım ayı sonlarına doğru veya Aralık ayı içerisinde duyurulması beklenmektedir.

Öğrenciler, İBB'nin resmî internet sitesi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden sonuçları takip edebilecekler.

İBB BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında bu yıl öğrencilere ödenecek miktar artırıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak uygulanan eğitim desteği, 2025 yılı için 20 bin TL olarak belirlendi.

Başvurusu kabul edilen her öğrenciye 20.000 TL destek sağlanacak.

Ödeme Şekli: Ödemeler, kabul edilen öğrencilerin banka hesaplarına tek seferde yapılacaktır.

