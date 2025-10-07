Swift Etkisi: Bir pop yıldızından öte, küresel bir ekonomik güç

Geçen Cuma 12. stüdyo albümü "The Life of a Showgirl" ve bir de konser filmi yayımlayan ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, konserleri ve film yapımcılığıyla devasa bir ekonomik ekosistem de yarattı. 2023 yılı itibarıyla o artık bir milyarder de…



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Swift'in serveti son iki yılda bir milyar dolar daha artarak şu anda 2,1 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, rekor kıran Eras Turnesi ve konser filmi gelirlerinin yanı sıra, sanatçının tüm erken dönem albümlerinin haklarını geri satın alması da etkili oldu.



Swiftonomics fikrinin ortaya çıkışı



CNN'de yer alan habere göre; çoğu ünlünün aksine, Swift kazançlı iş anlaşmalarını kişiliğinin bir parçası haline getirdi. Müzik sektöründe, sanatçıların kazancının büyük kısmının görünmeyen kalemlere, yöneticilere gitmesi uygulamasını değiştirdi. Oregon Üniversitesi müzik profesörü Drew Nobile, "Taylor çıkıp 'Bunun olmasına izin vermeyeceğim, sektörü değiştireceğim' dedi, 'Swiftonomics' fikri bu yüzden ortaya çıktı" diyor.



Kovid sonrası eşi benzeri görülmemiş bir başarı



Swift'in son konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", dünya çapında 261,7 milyon dolar hasılat elde ederek Kovid sonrası gişedeki durgunluğa rağmen eşi benzeri görülmemiş bir başarı yakaladı.



Taylor Swift'in Kovid sonrası yaptığı devasa Eras Turnesi, 51 şehre yayıldı ve sadece Kuzey Amerika'daki bilet satışlarından tahmini 2,2 milyar dolar gelir elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan turnesi oldu. Question Pro'ya göre, Swift hayranları (Swifties), Eras turu kapsamında ABD'de yaklaşık 5 milyar dolar harcadı. ABD Seyahat Birliği, turneye katılanların seyahat, otel, yiyecek ve ürünlere ortalama 1.300 dolar harcadığını, bunun da Super Bowl izleyicilerinin harcadığı miktara yakın olduğunu tespit etti. Turnenin gerçekleştiği şehirlerin merkez bölgelerinde trafik ve otel doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı, hatta Pittsburgh gibi bazı şehirlerde rekorlar kırıldı.



2019’dan bu yana 400 milyon dolar değerinde müzik üretti



Bloomberg Milyarderler Endeksi, Swift'in 2019'dan bu yana ürettiği müziğin değerini 400 milyon dolar olarak tahmin ediyor. Swift, son iki yıldır Spotify'ın en iyi küresel sanatçısı oldu ve albümleri bir milyondan fazla kopya satarak platin plak kazandı.

