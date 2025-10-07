LinkedIn CEO’suna göre, artık prestijli bir üniversiteden mezun olmak eskisi kadar önemli değil. Çalışanların gelecekte başarılı olabilmek için başka becerilere ve araçlara odaklanmaları gerekiyor. İşte yorumları:
1 FARKLI YETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR
LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky, “üst düzey bir üniversite diplomasının” iş dünyasında geçmişteki kadar avantaj sağlamadığını söylüyor. Business Insider’a göre Roslansky, bunun yerine farklı yetkinliklerin öne çıktığını vurguluyor.
2 YAPAY ZEKA KULLANIMI
Yapay zekâ kullanımı ve 3 önemli özellik
Roslansky’ye göre, yapay zekâ (YZ) kullanımının yanı sıra üç temel özellik artık daha fazla önem kazanıyor. Sıraladığı özellikler şöyle:
5 Öğrenmeye açık olma
Roslansky, “Geleceğin işi; uyumlu, ileriye dönük düşünebilen, öğrenmeye istekli ve bu araçlara açık olanların olacak” diyor.
LinkedIn Başekonomisti Karin Kimbrough da YZ’nin hızlı gelişiminin iş dünyasında birçok şeyi değiştirdiğini belirtiyor. Ona göre teknolojiyle beraber değişen unsurlar şunlar:
- Talep gören beceriler
- Mevcut iş pozisyonları
- Kariyerlerin yönü
- İşverenlerin yeteneklere bakış açısı
6 İnsan ilişkileri hâlâ vazgeçilmez
Roslansky, yapay zekânın insanı tamamen ortadan kaldırmayacağına inanıyor. Aksine, empati ve uyum sağlama yeteneği gibi insani becerilerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguluyor:
“Gelecekte neyi başarmak isterseniz isteyin, bu beceriler başarınız için belirleyici olacak"