Türk anneden dünya çapında inovasyon

Nörogelişimsel bir bozukluk olan disleksi, dünya nüfusunun yüzde 10’nunu etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu sağlık problemi çocukların eğitim başarısını olumsuz etkilerken sosyal ilişkilerde de zorluklar yaşamasına neden olabiliyor. Bu kapsamda Dr. Günet Eroğlu, dünyada ilk defa nöro geribildirim ile çoklu duyu öğrenmeyi mobil platformlarda birleştiren mobil yazılım geliştirdi. Eroğlu, bu uygulaması ile sadece Türkiye’de değil Almanya’dan ABD’ye kadar 15 farklı ülkedeki çocukların rahat öğrenmesini sağlıyor.

Özgül öğrenme güçlüğünün alt grubu olan okumada güçlük /disleksi, çocukların eğitim hayatını olumsuz etkileyen ve erken teşhisin büyük önem taşıdığı bir nörogelişimsel farklılık olarak kendini gösteriyor. Okuma, yazma ve bazı harfleri tanımada güçlük gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu etkiliyor.

Hem çocuklar için hem de aileler için zorlu bir süreci içinde barındıran disleksiyle mücadeleye bir annenin "Beyin kendini iyileştirebiliyorsa, neden bu gücü çocuklar için erişilebilir hâle getirmeyelim?" sorusu Türkiye’den tüm dünyaya umut ışığı oldu.

“Amacımız Çocukların Potansiyelini Ortaya Çıkarmak”

Bir anne olarak, bu zorlukların çözüm yollarını ararken beynin nöroplastisite özelliğini keşfettiğini dile getiren Auto Brain Train CEO’su Dr. Günet Eroğlu, “Amacımız, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve öğrenme güçlüklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak. Bir anne olarak bu yola çıktım ve bugün geldiğimiz noktada, birçok çocuğun hayatına dokunduğumuzu görmekten mutluluk duyuyorum. İlk etapta; nörologlar, yazılım geliştiriciler, psikologlar ve psikiyatristlerden oluşan 10 kişilik bir ekip kurduk. Fikri hayata geçirmek için öncelikle klinik verileri topladık, ardından algoritmalar geliştirdik. Çocuklar üzerinde etkili ve güvenilir bir ürün hizmeti verebilmek için sürekli geri bildirimler aldık ve denemeler yaptık. Bu süreçte yüzlerce saatlik Ar-Ge çalışması ve 2 klinik çalışma yaptık“ dedi.

“15 Ülkede 5.000'den Fazla Çocuğun Hayatına Dokunan Başarı Hikayesi”

Auto Train Brain uygulamasının ilk versiyonu 2020 yılında piyasaya sürüldüğünü belirten Eroğlu, sözlerine şu sözlerle devam etti: “Teknolojimizi sürekli geliştirdik. Örneğin, daha hassas EEG ölçümleri yapılabilmesi için sensörlerimizi optimize ettik. Kullanıcı arayüzünü aileler ve çocuklar için daha kolay hale getirdik. Ayrıca, kullanıcılarımızın bireysel ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için kişiselleştirilmiş eğitim modülleri geliştirdik. Bugüne kadar İngiltere’den ABD’ye kadar 15 farklı ülkede 5.000'den fazla kullanıcıya ulaştık ve geri bildirimlerimizle ürünümüzü sürekli güncelliyoruz.”

“İstediğiniz Zaman İstediğiniz Yerde Kullanabilirsiniz”

Uygulamayı istediğiniz yerde kolaylıkla kullanabildiğini belirten Eroğlu, "30 dakika beyin eğitiminden sonra yapılan alfabe ve öğrenme çalışmaları daha büyük fayda sağlıyor ve uygulamaya entegre olarak, şu anda alfabeyi öğreten uygulama bulunuyor. Ürün 21 kez ve daha fazla kullanımda, bilişsel kapasitenin artırılmasında pozitif gelişme sağlanıyor. Üründen maksimum fayda sağlanabilmesi için 6 ile 9 ay süresince düzenli olarak haftada en az 3 gün 15 ile 20 dakika olarak evde kullanımı gerekiyor" ifadelerini kullandı.