ABD’de hükümetin fiilen kapanması yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altının vadeli fiyatı tarihte ilk kez ons başına 4 bin doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları genellikle yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli varlıklara yönelmesiyle artıyor. Uzmanlara göre ABD hükümetinin kapanması, yatırımcıların riskten kaçınarak altına yönelmesini hızlandırdı.

CNN'de yer alan habere göre; altın, merkez bankalarının önemli alımları, altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talebin artması, doların zayıflaması ve artan ticaret ve jeopolitik gerilimler nedeniyle korunma arayışında olan bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle bu yıl şimdiye kadar %51 değer kazandı. Yılın ilk çeyreğinde altın, 1986'dan bu yana en güçlü çeyreklik getirisini kaydetti.

ABD'de hükümetin kapanması, yatırımcıların ve politika yapıcıların, kritik aylık istihdam raporu da dahil olmak üzere verilere erişimini engelledi. Eylül ayına ait önemli enflasyon rakamları gelecek hafta açıklanacak. Bu durum, yatırımcıları Fed faiz indirimlerinin zamanlamasını ve kapsamını ölçmek için ikincil, hükümet dışı verilere güvenmek zorunda bıraktı.

Milyarder yatırımcı Ken Griffin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, altının dolardan daha güvenli bir varlık olarak gelişmesinin "gerçekten endişe verici" olduğunu söyledi.

Goldman Sachs Pazartesi günü altının Aralık 2026 fiyat tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Çin Merkez Bankası'nın verilerine göre, Çin Merkez Bankası, eylül ayında rezervlerine 11. kez altın ekledi.

