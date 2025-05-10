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Altın güne nasıl başladı? 9 Mayıs altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 138 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 860, Cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

09 Mayıs 2025 | 10:12
Altın güne nasıl başladı? 9 Mayıs altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 4 bin 107 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 860, Cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 322 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD-Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerine çevrilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda "aceleci olunmayacağı" mesajı ve güçlü dolar görünümü, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

Bununla birlikte Başkan Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ticaret anlaşmalarının devam edeceğini söylerken, Fed'in son faiz kararını da değerlendirdi.

Faizleri indirme konusunda çağrı yaptığı Fed Başkanı Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell.' Bu, onun lakabı." dedi.

Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını yinelemesiyle güçlenen dolar endeksi ise dün tekrardan 100 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 azalışla 100,5'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
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Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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GERİ
İLERİ
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