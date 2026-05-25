Altın haftaya yükselişle başladı: 25 Mayıs 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak konusu olurken, haftaya yükseliş yönlü başlayan altında son durum araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatlarında son tablo…
25 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.703,554 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.017,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.029,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 43.360,50 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.914,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.561,33 dolar