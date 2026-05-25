Serbest bölgelerden 4 ayda 4,2 milyar dolarlık ihracat: Ekonomiye 1,5 milyar dolar net döviz katkısı

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin 2026 yılının ilk dört ayında ihracatını yüzde 3,1 oranında artırarak 4,2 milyar dolara yükselttiğini duyurdu.

Ayrıca, serbest bölgelerden yapılan dış ticaretten 2026 yılının ilk dört ayında ekonomiye 1,511 milyar dolarlık net döviz girdisi sağlandığı da belirtildi.

"İhracatta güçlü performans sürdü"

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde serbest bölgelerin ihracatta güçlü performansını sürdürdüğüne vuru yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak-Nisan 2026 döneminde serbest bölgeler ihracatta güçlü performansını sürdürdü:

"2026 Yılı Ocak-Nisan döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgede;

• İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında artarak 4,2 milyar dolara yükselmiştir.

• İhracat ve ithalat farkı olarak 1,511 milyar dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür.

• Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,9, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %156,2 olarak gerçekleşmiştir.

• Orta-ileri teknoloji (%51,9) ve yüksek teknoloji (%7,3) ürünlerin ihracattaki payı %59,2’ye ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir.

• Bölgeden Türkiye’ye satışlar haricindeki tüm yönlerde artış gerçekleşirken; ihracatta kayda geçen %3,1 oranındaki artışın ve Türkiye’den bölgelere yapılan satışlarla artırılan tedarikçilikteki %7,4 oranındaki artışın etkisiyle, bölgelerden Türkiye’ye satışlardaki %6,4 oranındaki azalış dengelenmiş ve toplam ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 oranında artarak 9,3 milyar dolara yükselmiştir."

Yılın ilk dört ayında ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırarak, toplam ihracatın yüzde 27,1'ini tek başına gerçekleştirdiği kaydedilip, şu açıklamalarda bulunuldu:

"• Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon dolar (%11,0) artırarak 1,140 milyar dolara yükseltmiş ve toplam ihracatın %27,1’ini tek başına gerçekleştirmiştir.

• Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını %32,5 oranında artırarak 673 milyon dolara yükseltmiştir.

• Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını %10,8 oranında artırarak 233 milyon dolara yükseltmiştir.

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını %40,5 oranında artırarak 193 milyon dolara yükseltmiştir.

• Başta Batı Anadolu, Bursa ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri olmak üzere 5 serbest bölgenin ihracatında %10 oranı ve üzerinde artış kaydedilmiştir.

• Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 2,15 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin %23,0’ünü tek başına gerçekleştirmiştir.

-Adana-Yumurtalık ve Batı Anadolu Serbest Bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşmiş, ilgili bölgelerdeki büyüme dikkat çekmiştir."

85 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlandı

2026 yılının Nisan ayında 19 serbest bölgede, toplam bin 940 kullanıcı firma tarafından 85 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlandığını da belirtildi:

"2026 yılının Nisan ayında 19 serbest bölgede;

• 477’si yabancı olmak üzere toplam bin 940 kullanıcı firma tarafından 85 bin 621 kişiye doğrudan istihdam sağlanmıştır.

• Verilen 2 bin 796 faaliyet ruhsatının 2 bin 97’si yerli, 699’u yabancı kullanıcılara tahsis edilirken; üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak %44,5’e yükselmiştir.

• Yeni yılda da istikrarını koruyan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 oranında artarak 1,177 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve yine 1 milyar dolar barajının üstünde seyretmiştir.

• Dış ticarette 438,5 milyon dolar fazla elde edilmiş ve böylelikle serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamaya devam etmiştir.

• Yurt dışı ve Türkiye’ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı %76,8, ihracatın ithalatı karşılama oranı %159,4 olurken; bu göstergelerin yüksekliği, serbest bölgelerin net ihracatçı karakterini yansıtması açısından dikkat çekmiştir.

• İhracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeyi sürdürmüş; serbest bölgelerin ihracatında orta-ileri teknoloji (%52,3) ve yüksek teknoloji (%6,4) sınıfındaki ürünlerin payı %58,7’ye ulaşarak Türkiye’nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağlamıştır."

Nisan ayında ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre artırarak en güçlü ihracat artış performansını sergileyen serbest bölge olduğu şöyle ifade edildi:

"2026 yılı Nisan ayı rakamlarına göre ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

• Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 54,2 milyon dolar (%42,0 oranında) artırıp 183,1 milyon dolar seviyesine yükselterek en güçlü ihracat artış performansını sergileyen serbest bölge olmuştur.

• Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 41,5 milyon dolar (%15,3 oranında) artırarak 313,1 milyon dolar seviyesine yükseltmiş ve serbest bölgelerin toplam ihracatının %26,6’sını tek başına gerçekleştirmiştir.

• Mersin Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 45,9 milyon dolar (%44,1 oranında) artırarak 150,2 milyon dolar seviyesine yükseltmiştir.

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 32,2 milyon dolar (%90,4 oranında) artırarak 67,8 milyon dolar seviyesine yükseltmiştir.

• Adana-Yumurtalık, Antalya, Batı Anadolu, Bursa, Denizli, Ege, Gaziantep, İstanbul Endüstri, İstanbul İhtisas, İstanbul Trakya, Kayseri ve Mersin Serbest Bölgeleri olmak üzere 13 serbest bölgenin ihracatında artış kaydedilmiştir.

• Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579,3 milyon dolar hacme ulaşarak serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaretinin %22,2’sini tek başına gerçekleştirmiştir.

Ticaret Bakanlığımız, serbest bölgelerin üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam odaklı yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."