TÜİK açıkladı: Ekonomik güven Mayıs ayında yükseldi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,4 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında arttış göstererek 97,2 değerini aldı.

Ekonomist
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101,0 değerini aldı.

Ayrıca, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.

