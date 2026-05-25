Basketbol Avrupa Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu

Olympiakos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak 13 yıllık özleme son verdi.

Organizasyondaki ilk maçta Fenerbahçe Beko'ya, finalde ise Real Madrid'e üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi, 1997, 2012 ve 2013'ün ardından 2026'da da kupanın sahibi oldu. EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid ise ikincilikle yetindi. 11 şampiyonluğu bulunan İspanya temsilcisi, 11 kez ikinci oldu.

2023'ün rövanşını aldı

Olympiakos, 2023'te finalde mağlup olduğu Real Madrid'i 2026'da mağlup ederek rövanşı almayı başardı. 2022-2023 sezonunda Litvanya'nın Kaunas kentinde oynanan finalde İspanya ekibi, Sergio Llull'un bitime 3 saniye kala kaydettiği basketle Olympiakos'u 79-78 yenerek şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Üç sezon sonra Real Madrid ile bu kez taraftarı önünde finalde mücadele eden Yunanistan temsilcisi, sahadan 92-85 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. İki takım arasında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanan 5 finalin 2'sini Olympiakos, 3'ünü Real Madrid kazandı.

Panathinaikos'un sahasında kupa kaldırdı

Olympiakos, ezeli rakibi Panathinaikos'un sahasında EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. Yunanistan ekibi, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Telekom Center'da Avrupa Ligi kupasını kaldırarak taraftarına büyük mutluluk yaşattı.

EuroLeague'de ilk kez normal sezonun lideri şampiyon oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan takım ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Olympiakos, 2016-2017 sezonundan bu yana lig formatıyla düzenlenen organizasyonda normal sezonu zirvede bitirip kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.