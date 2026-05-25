Kurban pazarlarında son durum: Kıran kırana pazarlıklar başladı! Büyükbaş 600 bin TL'ye kadar çıkıyor

Pazardaki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren besiciler, fiyatların geçen yıla oranla yüksek seyrettiğini belirtiyor. Edinilen bilgiye göre, Erzurum kurban pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin TL ile 250 bin TL arasında değişirken; tosun fiyatları 240 bin TL'den başlayıp hayvanın kilosuna göre 600 bin TL'ye kadar yükseliyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise kalitesine göre 15 bin TL ile 45 bin TL arasında alıcı buluyor. 7'de 1 büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarının ise bölgede 25 bin TL ile 45 bin TL bandında işlem gördüğü ifade ediliyor.