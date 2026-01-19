Altın ve gümüşte rekor seviyeler korunabilecek mi?

Ceren Oral Balaban / [email protected]

Güvenli liman altın, 2023’ün ve 2024’ün ardından gümüşle beraber 2025’te de yatırımcılarını mutlu etti. Gümüş, daha sert bir ralliyle manşetleri alırken; altın, daha dayanıklı bir yükselişle portföylerin sigortası rolünü güçlendirdi. 2024’ü 2.625 dolar seviyesinden kapatan ons altın, 26 Aralık 2025’te 4.533 dolar ile, 2024’ü 2.976 TL seviyesinden kapatan gram altın ise 26 Aralık 2025’te 6.250 TL ile 2025 yılının tarihi zirve kapanışlarını gerçekleştirdi. 2024’ün sonunda 28,90 dolar olan ons gümüş ise yine 26 Aralık 2025’te 79,27 dolar ile 2025 yılının rekor kapanışına imza attı.

Böylece 31 Aralık 2024-26 Aralık 2025 döneminde; ons altın yüzde 72,7, gram altın yüzde 110 yükselişe imza atarken ons gümüş ise aynı dönemde değerini yüzde 175’e yakın artırdı. Aralık ayının son haftasında ise ani yükselişlerinin ardından değerli metallere kâr satışları geldi. 2025 yılını ons altın 4.319 doların, gram altın 5.965 TL, ons gümüş ise 71,66 dolar ile kapattı.

Yükselişin ana nedenleri

Değerli metallerdeki bu güçlü performansın temel nedenleri; yüksek jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ticarette oluşan yeni dengeler, zayıflayan ABD doları ve bir miktar gerileyen faiz oranları, FED’e yönelik faiz indirim beklentileri ve başta ABD olmak üzere para politikalarındaki belirsizlikler, yükselen fiyat momentumu, artan yatırımcı ilgisi, portföyleri çeşitlendirme ve ETF akışları ile merkez bankalarının alımları olarak sıralanıyor.

Gümüş tarafında ise bu etkenlerin yanına fiziki arzın sıkılaşması ve sanayi talebinin yapısal büyümesi de eklenirken fiyatlamaların teknik göstergelerden çok piyasanın fiziksel işleyişine duyarlı bir görünüm sergilediği de belirtiliyor. Gümüşün, belirsizlik dönemlerinde altın gibi değer saklama aracı olarak talep görmesinin yanı sıra sanayi üretimi, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon süreçlerinde vazgeçilmez bir girdi olması, metalin çift yönlü yapısını da koruyor.

2026, yeni zirvelerle başladı

Altın ve gümüşün 2025’teki tarihi performansının 2026’da da devam edip etmeyeceği merak edilirken değerli metaller 2026 yılına da rekor seviyelerde girdi. 4.691 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini tazeleyen ons altında, yükseliş devam ediyor. Uzmanlara göre; mevcut teknik görünüme ve indikatörlere bakıldığı zaman, ons altın yakın vadede 4.375-4.720 dolar bandında hareket edebilir. Olası geri çekilmelerde 4.577 dolar, 4.550 dolar ve 4.520 dolar seviyelerinin destek; yukarı yönlü hareketlerde ise 4.700 dolar ve 4.720 dolar seviyelerinin ise direnç olarak takip edilebileceği analizi yapılıyor.

93 dolar seviyesinde işlem gören gümüş de tarihi zirvesine yakın seviyelerde hareket ediyor. Teknik göstergelerin yükseliş trendinin korunduğuna işaret ettiği ve zirve seviyelere yakın fiyatlamalar nedeniyle olası kâr realizasyonlarına karşı temkinli duruşun öne çıktığını gösterdiği aktarılıyor. Kısa vadede aşağıda 87,73 dolar, 86 dolar ve 84,63 dolar seviyelerinin kısa vadeli destek; yukarıda ise 95 dolar seviyesinin direnç olarak izlenebileceği kaydediliyor.

"Yatırımcıların gözdesi" olmaya devam edecek mi?

Troy Kıymetli Maden Ticaret’in ‘Kıymetli Madenler 2026 Yılı Beklentileri’ raporunda; küresel politik söylem ve eylemlerin sertleştiği, jeopolitik risklerin arttığı, ticaret ve güvenlik başlıklarının yeniden ön plana çıktığı bir ortamda, kıymetli madenlerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "yatırımcıların gözdesi" olmaya devam edeceği vurgulanıyor. Ancak bu noktada kıymetli metallerde fiyatların ne kadar hızlı yükseldiğinden çok, "ulaşılan seviyelerin korunmasının öne çıkacağı" bir yıl profili oluşabileceğinin de altı çiziliyor.

Altın, küresel belirsizlik ortamında fiyatlamalar açısından "doğal referans noktası" olma özelliğini koruyor. Raporda; yüksek borçluluk seviyeleri, para politikalarının daralan manevra alanı ve finansal karar alma süreçlerinin giderek daha politik bir zeminde şekillenmesinin, altının portföylerdeki rolünü güçlendiren başlıca unsurlar olarak öne çıktığı da vurgulanıyor. Geçen yılı yüzde 64 artışla 4.313 dolar/ons seviyesinde kapatan altının, 2026 yılında 5.500 dolar/ons seviyelerini test edebileceği; yılı ise 5.200 dolar/ons seviyelerinde kapatabileceği de belirtiliyor.

Çin’in stratejik hammaddelere yönelik daha kontrolcü yaklaşımı; üretim, ihracat ve stok yönetimini devlet politikalarıyla yönlendirmesi sonucunda küresel tedarik zincirlerinde esnekliğin azaldığının belirtildiği raporda; 2026 yılı boyunca gümüş fiyatlarında da yeni zirve denemelerinin mümkün olduğu, altın/gümüş oranının 50 seviyesinin altına gerileyebileceğine yönelik beklentinin de bunu desteklediği ifade ediliyor. Ayrıca gümüşün yıl içerisinde 110 dolar/ons seviyelerine kadar yükselebileceği, yılı ise 100 dolar/ons seviyeleri civarında kapatabileceği öngörüsüne de yer veriliyor.

Portföy çeşitlendirme ihtiyacı

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz’e göre; ons altında son dönemde zaman zaman spekülatif akımlar öne çıksa da küresel belirsizlik ortamı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı değerli metalin "güvenli liman" niteliğini korumaya devam ediyor. “Alternatif senaryoda küresel enflasyon beklentilerindeki toparlanma veya risk iştahında belirgin bir güçlenme altın üzerinde bir miktar baskı yaratabilir. Ancak ilk çeyreğin genel dinamikleri güvenli varlık talebinin tamamen zayıfladığı bir tabloyu desteklemiyor” diyen Alper Nergiz, genel olarak, altının hem jeopolitik riskler hem de merkez bankası alımları nedeniyle 2026’nın ilk çeyreğinde iyimserliğini korumasının ‘daha baskın senaryo’ olarak öne çıktığını ifade ediyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Tolga Kudaloğlu ise ons altında yükseliş trendindeki hareketin 2026 yılında da devam edeceği görüşünde. “Ons altının teknik olarak oluşturduğu formasyon 5.000 dolar seviyelerine doğru bir hareket alanı bulunduğunu gösteriyor” diyen Tolga Kudaloğlu; dolar kurundaki artışla birlikte değerlendirildiğinde de 7.000 TL’ye yaklaşan bir gram altın fiyatıyla karşılaşılabileceğini öngörüyor.

"Mevcut seviyelerde çok iştahlı değiliz"

Cemal Demirtaş/Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı ise, “Jeopolitik belirsizlikler ve ABD’de faiz indirimi beklentileri, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin rezerv olarak altın biriktirmeleri de altın ve gümüşe olan ilgiyi yüksek tutuyor. Bazı global yatırım bankalarının 2026 yıl sonu için altının 5.000 dolar seviyelerini bulabileceği öngörülerini görüyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçte altın ve gümüş rekor seviyelerde seyrederek, global normalleşmeyle birlikte altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir düzeltme olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut seviyelerde çok iştahlı değiliz ve portföylerde daha çok riski yayma amaçlı bu varlık sınıflarında sınırlı tutulmasını makul görüyoruz." açıklamasında bulundu.