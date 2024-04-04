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Altının ons fiyatı yeni rekor kırdı

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi.

04 Nisan 2024 | 14:56
Altının ons fiyatı yeni rekor kırdı

Enflasyonla mücadele kapsamında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir süredir tarihi yüksek seviyelerde tuttukları politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacaklarına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 4,43 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına karşın bu seviyelerden artan alımların etkisiyle yüzde 4,35 dengelendiğini aktararak, buna karşın altının ons fiyatında 2 bin 304 dolarla rekor kırıldığını ifade etti. Altının ons fiyatı 14.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.293 dolardan alıcı buluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl politika faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini yinelemesinin altın ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini kaydeden analistler, düşük faiz oranlarının, sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurguladı.

Altının ons fiyatının mart ayından beri yükseliş eğiliminde hareket ederek, bu hafta her gün rekor yenilerken, martta yüzde 9,3 yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

Analistler, altının ons fiyatının başta Çin ve Hindistan olmak üzere merkez bankalarının alımlarının ve Fed'in yaklaşan faiz indirimlerinden fayda sağlayacağının hesaplandığını kaydederek, değerli metalin fiyatının Orta Doğu ve Ukrayna gibi jeopolitik gerilimlerden de ek destek aldığını belirtti.

Gümüşün ons fiyatı da ons başına 27,23 dolara yükselerek Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

 

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