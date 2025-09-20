Mehmet Yağıcı, şöyle devam etti:

"Altını, bileziği, kemeri, gerdanlığı olsun bizim geleneğimizde olan bir şey ve vazgeçemiyoruz altından. Altının gramı da her geçen gün artıyor. Bu takılar, gerçek altının yerine hem daha uygun fiyatlı oluyor hem de takan mutlu oluyor. Gün içerisinde turistler ve yerli vatandaşlarımız geliyor. Altın bozdurmaya gelen amcalarımız, dolar, avro almaya gelen, kuru sormaya gelen vatandaşlarımız var. Bu bizi güldürüyor ama biz tabii ki her zaman bunu burasının kuyumcu değil, altın kaplama ve bijuteri ürünler sattığımızı belirtiyoruz.

Hem genç hem de orta yaştaki müşterilerimizin en çok aldığı ürün ajda ve CNC model takılarımız. Hemen hemen her gün perakende olarak yüzlercesini satıyoruz. Altın kemerler kuyumcuda ortalama olarak 1,5 milyon lira bandında, bizde 1200-1300 lira arasında. Ürünlerde farklı farklı işçiliklerimiz mevcut. Kuyumcu kökenli olduğumuz için birebir aynı takıları üretiyoruz. İşçiliği de kuyumcu işçiliğiyle aynı, tek farkı ham maddesinin farklı olması."

Gerçek altın ile imitasyon altın arasında ton ve tokluk farkı olduğunu, iki ürün masaya bırakıldığında sesinden ayırt edilebileceğini dile getiren Yağıcı, gerçeği kuyumcuda 600-650 bin lira civarında olan Trabzon setinin gümüşten ürettikleri altın kaplamasını mağazada 22 bin lira civarında sattıklarını, bu ürünün en çok rağbet gören modellerden biri olduğunu kaydetti.