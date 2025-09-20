Göbeklitepe'de bulundu: Peki, ne anlama geliyor?

Gezinin ardından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Bugün burada yalnızca bir arkeolojik alanın değil tüm insanlığın ortak hafızasının ve uygarlık yolculuğunun kalbinde sizlerle buluşuyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Göbeklitepe 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum.

Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu neolitik çağın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır" dedi.

Kazılar sonucu ortaya çıkan eserleri gelecek nesillere emanet ettiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Üzerinde durduğumuz topraklar tarımın, yerleşik hayatın ilk filizlerinin yeşerdiği topraklardır. 1963 yılında ilk kez keşfedilen Göbeklitepe, 1995 yılında başlayan kazılarla birlikte arkeoloji dünyasında adeta bir dönüm noktası olmuştur. 2018 yılında UNESCO Dünya miras listesine dahil edilmesi ve 2019'un ülkemizde Göbeklitepe yılı ilan edilmesi ile birlikte bu eşsiz miras yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın ilgisine mazhar olmuştur. Ne mutlu bizlere ki bugün insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bu kazıların 30 yılına tanıklık ediyoruz. Bu süre zarfında gün yüzüne çıkarılan 8 anıtsal yapı ile birlikte sayısız konut insanlığın neolitik çağdaki yaşamına ışık tutmaktadır. Geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca kazılarla yetinilmiyor, ortaya çıkarılan yapıları restore ediyor, koruyor ve gelecek nesillere emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

