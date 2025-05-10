ARA
DOLAR
38,76
0,33%
DOLAR
EURO
43,60
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
4143,32
0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9390,51
1,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS) dün KAP'a sermaye azaltımı işlemlerinin gerçekleştirilme tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

10 Mayıs 2025 | 04:35
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 04:35
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu

BİM'den dün (9 Mayıs) KAP'a şirket tarafından geri alınan payların bir kısmının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. KAP bildiriminde şu bilgiler verildi:

Şirketimizin geri alınan paylarından 7.200.000 TL tutarındaki payın, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" yöntemine göre itfa edilerek, çıkarılmış sermayemizin 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye düşürülmesi 29/04/2025 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 09/05/2025 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu bu payların iptali 13/05/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İlgili Haberler
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
0
  • ALTIN GRAM - TL 4143,32 0,88%
  • ALTIN ONS 3324,77 0,56%
  • BIST 100 9390,51 1,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,374 -0,364%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39387 0,10162%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,5 -0,2512%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,7611 0,3287%
  • EURO/DOLAR 1,1251 0,208%
  • EURO/TURK LIRASI 43,602 0,5521%
  • STERLIN/DOLAR 1,33035 0,44168%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Çelebi'den Hindistan açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
BİM (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Hem nakit temettü hem bedesiz kararı aldı
SPK'ya bedelsiz başvurusu yaptı: Yüzde 1180
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı (9 Mayıs)
Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
Enka İnşaat kar payı avansı kararı aldı
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)
Çelebi'den Hindistan açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli onayı, 13 suç duyurusu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL