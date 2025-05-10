BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) sermaye azaltımı tarihini duyurdu

BİM'den dün (9 Mayıs) KAP'a şirket tarafından geri alınan payların bir kısmının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. KAP bildiriminde şu bilgiler verildi:

Şirketimizin geri alınan paylarından 7.200.000 TL tutarındaki payın, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" yöntemine göre itfa edilerek, çıkarılmış sermayemizin 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye düşürülmesi 29/04/2025 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 09/05/2025 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu bu payların iptali 13/05/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.