Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)

Genel kurul kararına göre şirket net 0,0043478 TL nakit temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran 2025. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %4,34782 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı da aldı.