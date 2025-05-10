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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)

Borsa İstanbul'da haftanın son günü 5 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararını ya da yönetim kurullarının temettü tekliflerini KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

10 Mayıs 2025 | 04:20
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (9 Mayıs)

Borsa İstanbul'da 9 Mayıs günü temettü dağıtma yönünde kararlarını KAP'a bildiren şirketler şöyle: 

1 ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)

ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. (ATATP)

Pay başına brüt 0,6992050 TL, net 0,5943242 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi 24 Haziran 2025.

2 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)- Kar payı avansı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)- Kar payı avansı

Şirket pay başına brüt 0,3166666 TL, net 0,2691666 TL kar payı avansı kararı aldı. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi 13 Haziran.

3 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HLGYO)

Genel kurul kararına göre şirket net 0,0043478 TL nakit temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran 2025. Şirket ayrıca kar payından karşılanmak üzere %4,34782 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı da aldı.

4 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER)

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER)

Pay başına brüt 8,0698479 TL, net 6,8593707 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödeme tarihi 23 Haziran 2025.

5 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtacak. "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.
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