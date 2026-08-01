CarrefourSA ve A101 aynı çatı altında: Hisse devri resmen tamamlandı

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devrine ilişkin süreç, gerekli yasal onayların tamamlanmasıyla resmen sonuçlandı. Devrin tamamlanmasının ardından Yeni Mağazacılık bünyesinde yer alan CarrefourSA ve A101'in, farklı yönetim yapıları altında ve kendi marka kimliklerini koruyarak faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdüreceği bildirildi.

Devir işlemi gerçekleşti

CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin gerekli, Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçler tamamlandı ve devir işlemi dün itibarıyla gerçekleşti.

Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürecek.

CarrefourSA'nın CEO'su olarak bu döneme Hatice Evren liderlik edecek.

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan ise sürece ilişkin, "Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkânı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Binden fazla mağazası bulunuyor

CarrefourSA, 77 ilde bin 237 mağaza ve 9 bin 599 çalışanla hizmet veriyor. Toplam 528 bin 261 metrekare satış alanında 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market ve 2 profesyonel market ile 632 bayiden oluşan bir ağ işletiyor.

Aydın Grup; Türkiye'nin 81 ilinde 13 bini aşkın mağazasıyla faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük indirim market zincirlerinden biri olan A101'in yanı sıra, Türkiye ve yurt dışında 400'ün üzerinde mağazaya ulaşan English Home'u, 315 mağazalık yaygın ağıyla EVE'yi, 13 hastaneyle Memorial Sağlık Grubu'nu bünyesinde bulunduruyor.