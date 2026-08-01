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OMODA 4 ile akıllı mobilitede yapay zeka çağı başladı

OMODA | JAECOO, Cakarta’da gerçekleştirdiği "OMODA SUPER AI NIGHT" etkinliğinde yeni nesil Super AI Cockpit teknolojisini tanıtırken, "Cyber Mecha SUV" olarak konumlandırılan yeni OMODA 4 modelinin de ASEAN bölgesindeki ilk gösterimini yaptı.

Ekonomist
Ekonomist
OMODA 4 ile akıllı mobilitede yapay zeka çağı başladı

OMODA | JAECOO, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlediği "OMODA SUPER AI NIGHT" etkinliğiyle yapay zekâ destekli akıllı kokpit teknolojilerini Güneydoğu Asya pazarına taşıdı.

 Etkinlikte markanın "Cyber Mecha SUV" olarak tanımlanan yeni OMODA 4 modeli bölgedeki ilk gösterimini gerçekleştirirken, Endonezya hükümet temsilcileri, Chery ve OMODA | JAECOO üst düzey yöneticileri, BytePlus temsilcileri ve bölge basını bir araya geldi.

Tanıtılan Super AI Cockpit sistemi, ByteDance Seed büyük dil modelini kullanarak sürücü alışkanlıklarını öğrenen ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan bir altyapıya sahip. Güneydoğu Asya'daki ilk kapsamlı araç içi yapay zekâ çözümlerinden biri olan sistem; 10 farklı akıllı asistanın uyum içinde çalışmasını sağlıyor, üç aşamalı uzaktan güncelleme desteği sunuyor ve günlük ulaşım, eğlence ile sosyal etkileşim senaryolarına adapte olabiliyor.

BytePlus ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında OMODA | JAECOO, Endonezya'yı merkez alarak ASEAN bölgesinde yapay zekâ destekli ve yeni enerjili araçlarla sürdürülebilir bir büyüme hedefliyor.

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