100 bin yıllık doğal miras ve savaşın izleri: "Başka bir gezegendeymiş gibi"

Van Gölü'nde bugüne kadar tespit edilen en büyük mikrobiyalitin 34,4 metre uzunluğunda olduğunu belirten Ök, bu oluşumun yaklaşık 100 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu, daha büyük mikrobiyalitlerin bulunabileceğine inandıklarını ifade etti.

Rus batığının dalış turizmi açısından önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Ök, "Türkiye'de ve dünyada çok sayıda suni batık bulunuyor. Buradaki ise savaş görmüş ve doğal afetler sonucu batmış gerçek bir gemi. Dalış tutkunları da en çok bu doğal batığı görmek istiyor. Bu nedenle düzenlediğimiz turlar yoğun ilgi görüyor." dedi.