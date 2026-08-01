Türkiye'nin ham çelik üretiminde yükseliş: İlk 6 ayda 19,8 milyon tona ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden (TÇÜD) edinilen bilgilere göre, haziranda ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7 yükselerek 3,3 milyon tona çıktı.

Ocak-haziran döneminde de üretim yüzde 8,1 artışla 19,8 milyon ton oldu.

Nihai mamul tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 3,1 milyon ton, ocak-haziran döneminde de yüzde 6,6 yükselişle 19,9 milyon ton olarak belirlendi.

Çelik ürünleri ihracatında artış

Çelik ürünleri ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 28,4 artışla 1,7 milyon tona, değer yönünden yüzde 29,7 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştı.

İhracat, ocak-haziran döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 2,5 yükselişle 7,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 1,3 artışla 5,3 milyar dolara çıktı.

Çelik ürünleri ithalatı ise gerileme gösterdi

İthalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 0,8 azalışla 1,8 milyon tona gerilerken değer yönünden yüzde 3,7 artışla 1,2 milyar dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 0,3 artışla 9,3 milyon tona çıktı, değer itibarıyla ise yüzde 2,4 azalışla 6,3 milyar dolara düştü.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 80 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 83'e çıktı.

"Yılın ilk 5 ayındaki gerileme, hazirandaki güçlü performansla tersine döndü"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, Türkiye'nin, dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında Almanya'nın önünde 7'nci sıradaki konumunu muhafaza ettiğini belirtti.

Yılın ilk 5 ayındaki gerilemenin, hazirandaki güçlü performansla tersine döndüğüne dikkat çeken Yayan, bu gelişmede, özellikle Orta Doğu ve Güney Amerika pazarlarına yönelik güçlü talebin etkili olduğunu bildirdi.

Yayan, haziranda Orta Doğu'ya ihracatın yüzde 80 artışla 212,6 bin tona, Güney Amerika'ya ihracatın yüzde 406 artışla 182,5 bin tona yükseldiği bilgisini verdi.

İlk 6 ayda ihracatın yüzde 246 artışla 407 bin tona yükseldiği İngiltere'nin ve yüzde 81 artışla 643 bin tona ulaştığı Güney Amerika'nın, öne çıkan pazarlar olduğuna işaret eden Yayan, Avrupa Birliği (AB) pazarının ise zayıf seyrini sürdürdüğünü aktardı.

"Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi ve yatırım kredilerine erişimin kolaylaştırılması önem taşıyor"

Yayan, söz konusu dönemde AB'ye yönelik çelik ürünleri ihracatının yüzde 22 azalışla 2,6 milyon tona gerilediğini belirterek bölgesel bazda ihracatın düştüğü tek pazarın AB olduğunu ifade etti.

Gelecek döneme ilişkin beklentilerine yönelik değerlendirmede bulunan Yayan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Türk çelik sektörünün mevcut üretim gücünü daha yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürme, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretim ve teknolojik modernizasyon yatırımlarını hızlandırma hedefleri için uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman modellerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Eximbank desteklerinin güçlendirilmesi ve yatırım kredilerine erişimin kolaylaştırılması önem taşımaktadır. Türkiye'nin yaklaşık 62 milyon tonluk ham çelik üretim kapasitesi, iç tüketimde gözlenen istikrarlı artış ve sektörün ihracat potansiyeli dikkate alındığında, haksız rekabete yol açan ithalat artışına karşı etkin ticaret politikası önlemlerinin daha kararlı şekilde uygulanması hayati önem taşımaktadır."