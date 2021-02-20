Fiyat düştü, altın satışları patladı… Vatandaş, fiyatların gerilemesini fırsat bilip altına yönelince piyasa hareketlendi. Ziynet altının yüzde 20, fantezi takının ise satışları yüzde 5-7 oranında arttı.

2020 yılında rekor kıran altın fiyatları 2021 yılının başında gerilemeye başladı. 2020 yılının son iş günü olan 31 Aralık’ta ons 1.890 dolar, çeyrek altın 733 TL, gram altın ise 450 TL bandında hareket ediyordu. Aradan geçen 50 günde gram altında 53 TL, çeyrekte ise 63 TL’lik bir çekilme yaşandı. Fiyatların gerilemesini fırsat bilen tüketici bu dönemde altına yöneldi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Evlililik hazırlığı yapan müşterilerimiz, altının düşmesini de fırsat bilerek ihtiyacı olan bilezik, ziynet altın ve az da fantezi dediğimiz takılardan alışveriş yapmaya başladı. Altındaki gerilemenin etkisiyle ziynet altında yüzde 20, fantezi altın takıda ise yüzde 5-7 oranında bir hareketlilik var” dedi.

Atayık, altın piyasasına ve gelecek beklentilerine ilişkin sorularımıza şu yanıtları verdi:

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Altın fiyatlarındaki gerileme talebe nasıl yansıdı?

6 Kasım tarihinde başlayan ve 2021 yılında hız kazanan altındaki geri çekilmenin özellikle Sevgililer Günü haftasında bir talebe dönüşeceğini bekliyorduk. Ancak, hem havaların çok soğuk olması, hem de 14 Şubat’ın olduğu hafta sonunun sokak kısıtlaması nedeniyle kuyumcu mağazalarının kapalı olması bu beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi. Özellikle 14 Şubat sonrası, geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki düşüşlerin de etkisiyle satışlarda bir hareket gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Evlililik hazırlığı yapan müşterilerimiz, altının düşmesini de fırsat bilerek ihtiyacı olan bilezik, ziynet altın ve az da fantezi dediğimiz takılardan alışveriş yapmaya başladı. Altındaki gerilemenin etkisiyle ziynet altında yüzde 20, fantezi altın takıda ise yüzde 5-7 oranında bir hareketlilik var.

Altında düşüş trendi devam eder mi?

Altın fiyatlarında düşme trendi, Amerika seçimlerinin ardından geçtiğimiz kasım ayında başlamıştı. Bilindiği gibi altın fiyatları, 2018 yılından beri bir çıkış trendi içerisindeydi. Ticaret savaşları ve pandemi süreci, altının rekor fiyatlara ulaşmasına yol açmıştı. Aşılama sürecine geçilmesi ve ekonomilerle ilgili iyimser haber akışları, bu sürecin devam etmesini destekleyecektir. İç piyasada altın, ons fiyatının yanı sıra Dolar- TL kotasyonuyla şekilleniyor. Fiyatlardaki gerilemenin sürmesi bir anlamda Merkez Bankası’nın faizle ilgili yeni politikası ve sıkı para politikası duruşunu ne kadar devam ettireceğiyle yakından ilgilidir.

Diğer yandan, tüm dünya ekonomileri yaklaşık 1 yıldır pandemi nedeniyle deyim yerindeyse koma halinde ve uyutuluyor. Teşvik paketleriyle sürecin daha az hasarla atlatılması için çalışılıyor. Şüphesiz, teşvik paketleri sona erdiğinde ülke ekonomilerinin gerçek fotoğrafı ve aldıkları hasarlar gün yüzüne çıkacaktır. ABD, Çin ve AB ülkeleri başta olmak üzere ekonomileriyle ilgili gelebilecek negatif veri akışı altın fiyatlarını yukarı doğru hareketlenmesini sağlayabilir.

Gelecek beklentileri nedir?

Biden yönetimi ve FED’in atacağı adımlar, çok belirleyici olacaktır. Analistler, Amerika’da görüşmeleri süren teşvik paketinin onaylanmasının altın fiyatlarını yukarıya doğru destekleyeceğini ifade ediyor. Tabi ki FED’in faiz konusunda atacağı adımlar ve piyasaya vereceği mesajlar belirleyici olacaktır.

ALTINDA ONLİNE SATIŞA ‘AYAR’ GELİYOR

“Pandemi süreci, iş hayatımızda birçok konunun ön plana çıkmasını sağladı. E- satış bunlardan biri. Biz, hem meslektaşlarımızı hem de tüketicilerimizi korumak ve internet üzerindeki takı satışlarının güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla bir yazılım geliştirdik. Konuyu Ticaret Bakanlığı’na aktardık, alışveriş sitelerine de yazıyla bildirdik. Alınacak takı ve mücevherle ilgili sorun yaşanması için Odamıza akreditesi olmayan hiçbir kuyumcunun internet portalları üzerinden satış yapmasına izin verilmesin istiyoruz.”