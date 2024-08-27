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Gram altın bugün ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 750 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 596 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.

27 Ağustos 2024 | 10:10
Gram altın bugün ne kadar oldu?

Dün, dolar/TL ile altının ons fiyatından bulduğu destekle 2 bin 800 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 2 bin 751 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 2 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 596 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 313 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 2.513 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
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SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
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