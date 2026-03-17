Güncel altın fiyatları 17 Mart 2026: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında son dönemde yaşanan fiyat değişimleri, yatırımcıların ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 17 Mart 2026 sabahında gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.154,8 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.911 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.816 TL
- Tam altın satış fiyatı: 47.081,75 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.442 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.023,3 dolar