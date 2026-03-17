Güncel altın fiyatları 17 Mart 2026: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında son dönemde yaşanan fiyat değişimleri, yatırımcıların ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 17 Mart 2026 sabahında gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.154,8 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.911 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.816 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.081,75 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.442 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.023,3 dolar

