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Güncel altın fiyatları 20 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ile alım ve satım yapmayı planlayanların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularının yanıtı da merak ediliyor. İşte 20 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Güncel altın fiyatları 20 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ile birikim yapmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. 

Peki, bugün gram altın kaç TL'den işlem görüyor, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 20 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 20 Temmuz 2026

Alış: 4.010 dolar

Satış: 4.010,6 dolar

2 20 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

20 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.075,5 TL

Satış: 6.076,4 TL

3 20 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

20 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.915 TL

Satış: 9.982 TL

4 20 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

20 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.829 TL

Satış: 19.977 TL

5 20 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

20 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.039,95 TL

Satış: 39.808,76 TL

6 20 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

20 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.531 TL

Satış: 39.764 TL

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