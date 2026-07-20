İran gerilimi akaryakıtı vurdu: ABD'de benzin fiyatlarında kritik eşik aşıldı

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel petrol piyasasındaki yükseliş, ABD'de akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ülke genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 4 dolar seviyesini aşarken, bazı eyaletlerde fiyatlar 5 doların üzerine çıktı.

Ortalama benzin fiyatı kritik eşiği geçti

AAA verilerine göre ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,003 dolara yükseldi. Böylece 17 Haziran'dan bu yana ilk kez ülke genelindeki ortalama fiyat yeniden 4 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Benzin fiyatları bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 3,4, geçen aya göre ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde ortalama 3,14 dolar olan fiyatlar ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 27,4 yükseldi.

En yüksek fiyat California'da

ABD'de eyaletler arasında vergi oranları ve arz koşullarına bağlı olarak önemli fiyat farklılıkları yaşanıyor. En yüksek benzin fiyatı California'da görülürken, ortalama fiyat galon başına 5,5 dolara yaklaştı.

California'nın ardından;

Hawaii: Yaklaşık 5,4 dolar

Washington: 5 dolar

Alaska: 4,7 dolar

Nevada: 4,6 dolar olarak sıralandı.

Toplam 22 eyalet ile Washington DC'de benzin fiyatları galon başına 4 doların üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu gerilimi petrolü yeniden yükseltti

Fiyat artışında en önemli etkenlerden biri, ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim oldu. Şubat ayının sonunda başlayan karşılıklı saldırılar, özellikle küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatları olumsuz etkilerken, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu gelişme kısa süre içinde ABD'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Ateşkes sonrası düşmüştü, yeniden yükselişe geçti

ABD ile İran arasında haziran ayında çatışmaların durdurulmasına yönelik varılan mutabakatın ardından petrol fiyatlarında gerileme yaşanmış, bunun etkisiyle ABD'de benzin fiyatları yeniden 4 doların altına inmişti.

Ancak Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik riskler ve petrol piyasasındaki dalgalanma, fiyatların tekrar yükselişe geçmesine yol açtı.

Enflasyon üzerindeki etkisi yakından izleniyor

Enerji fiyatlarındaki değişim, ABD enflasyonu açısından da kritik önem taşıyor. Haziran ayında enerji maliyetlerindeki gerilemenin katkısıyla ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 gerileyerek 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 3,5 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. Uzmanlar, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki yeni yükselişin önümüzdeki aylarda enflasyon görünümü üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.