Güncel altın fiyatları: 28 Nisan 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. 28 Nisan 2026 Salı sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler merak edilirken, yatırımcılar “Bugün altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında son durum…
28 Nisan 2026 Salı günü güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.700,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.007 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.013 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.103,28 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.893 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.633,7 dolar