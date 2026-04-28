Mutfağın sınırlarını dünyaya taşıdı

Girişimcilik dünyasında en kalıcı başarılar, genellikle gerçek bir soruna çözüm ararken doğuyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Buse Öngen’in hikayesi de tam olarak böyle bir arayışın ürünü. Profesyonel kariyerine global bir şirkette en genç çalışanlardan biri olarak başlayan Öngen, kızının doğumu ve alerjik yapısı nedeniyle iş hayatına ara veriyor. Ancak bu ara, aslında çok daha büyük bir markanın, ChildGen’in temellerinin atıldığı bir kuluçka dönemine dönüşüyor.
Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından
Kızı için evinin mutfağında doğal içerikli, güvenli oyun hamurları üretmeye başlayan Öngen, ebeveynlerden gelen yoğun ilgiyle bu kişisel çözümü profesyonel bir iş modeline taşıma kararı alıyor. Bugün ChildGen, bir annenin çocuğuna duyduğu hassasiyeti, endüstriyel disiplin ve sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştirerek Türkiye’den dünyaya uzanan bir grafik çiziyor.
Stratejik satın alma
2019 yılında küçük bir mutfakta başlayan bu serüven, bugün Çorlu’da bulunan 4 bin 500 metrekarelik üretim tesisinde devam ediyor. Günlük 15 ton oyun hamuru üretim kapasitesine ulaşan ChildGen, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 233 oranında rekor bir ciro büyümesi gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın bu hızlı yükselişi, 2023 yılında Söke Un’un şirket hisselerinin yüzde 60’ını satın almasıyla stratejik bir ivme kazanıyor.
Öngen, “Bu stratejik yatırım, şirketimizin ölçeklenmesinde ve büyümemizin sürdürülebilir bir finansal yapıyla yönetilmesinde dönüm noktası oldu” diyor.Marka, sadece oyun hamuru değil; kum, boya ve farklı duyusal ürün kategorileriyle de ürün gamını genişletiyor. AR-GE çalışmalarına cirodan ciddi pay ayıran girişim, maliyetli olmasına rağmen gıda sınıfı ham madde kullanımını kırmızı çizgisi olarak görüyor.
30 ülkeye ihracat
ABD’den Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Kuzey Amerika’ya kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan marka, yerel bir üretici olmanın ötesine geçerek küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Markanın 2026 hedefleri arasında Avrupa pazarlarında derinleşmek ve Kuzey Amerika’da yerel dağıtım altyapısını güçlendirmek yer alıyor.
Vegan ve cruelty-free (Hayvan deneysiz) üretim anlayışıyla modern dünyanın hassasiyetlerini yakalayan markanın 55 kişilik ekibinin büyük çoğunluğunu kadın çalışanlar oluşturuyor. Sürdürülebilirliği bir pazarlama söylemi değil, operasyonel bir disiplin olarak gördüklerini belirten Öngen, üretimde atık minimizasyonuna ve geri dönüştürülebilir ambalajlara odaklanıyor. Öngen, “Amacımız ChildGen’i dünya çapında aktif ve her çocuğun erişebildiği global bir yaratıcı oyun markası haline getirmek” diye konuşuyor.
“Çözüm yeteneğinize güvenin”
“Girişimcilik benim için sadece bir iş kurmak değil, bir problemi tutkuyla çözme yolculuğudur. Mutfakta kızıma hazırladığım o ilk hamur, bugün binlerce çocuğun hayal gücüne dokunuyor. Kadın girişimcilere tavsiyem; kendi hassasiyetlerinize ve çözüm yeteneğinize güvenin. Çünkü en samimi hikayeler, en sağlam markalara dönüşür.”