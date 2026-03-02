ARA
  • Anasayfa
  • Altın
  Güvenli limana yöneliş hızlandı: 2 Mart 2026 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Güvenli limana yöneliş hızlandı: 2 Mart 2026 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ile yatırımcılar, Orta Doğu’daki artan gerilimin etkisiyle güncel fiyatlardaki son durumu yakından izliyor. Peki, bugün çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 2 Mart 2026 itibarıyla ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatlarında son tablo…

Ekonomist
Ekonomist
Güvenli limana yöneliş hızlandı: 2 Mart 2026 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Orta Doğu’daki çatışmaların piyasalarda oynaklığı artırması ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi. Peki, 2 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

  •  Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar

0
