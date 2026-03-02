Güvenli limana yöneliş hızlandı: 2 Mart 2026 güncel çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Orta Doğu’daki çatışmaların piyasalarda oynaklığı artırması ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi. Peki, 2 Mart 2026 sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.581,77 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 13.291,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 26.566,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 51.215,43 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.881,00 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.357,81 dolar