MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi

MSÜ Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yapılan güncel duyuruya göre:

Resmi Sonuç Tarihi: 26 Mart 2026

Sorgulama Kanalı: Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler.

Bundan Sonraki Süreçte Sizi Neler Bekliyor?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için asıl maraton başlayacak:

Tercih İşlemleri: Puanlar netleştikten sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirtilen tarihlerde mutlaka tercih yapılması gerekmektedir. Tercih yapmayan adaylar, barajı geçseler dahi mülakatlara davet edilmezler.

YKS Şartı: Harp Okulları için AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT puanlarının da hesaplanması gerektiğini unutmayın. MSÜ puanı sadece bir "ön eleme" niteliğindedir.

2. Seçim Aşamaları: Tercihleri kabul edilen adaylar Ankara’da düzenlenecek olan fiziki yeterlilik testi (spor) ve sözlü mülakat aşamalarına çağrılacaktır.