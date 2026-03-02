MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi

Türkiye genelinde yüz binlerce adayın katılımıyla dün gerçekleştirilen 2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) maratonu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan ve 165 dakika süren sınavın ardından, adayların en çok merak ettiği konu olan soru kitapçığı ve cevap anahtarı süreci başladı.
Soru ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı
Genel Erişime Açılan Bölüm (%10): ÖSYM, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk kısmını tüm vatandaşların incelemesi için osym.gov.tr adresinden yayımladı.
Tamamına Erişim: Sınava katılan adaylar, soruların tamamına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ulaşabilirler. Bu erişim sınav tarihinden itibaren 10 gün boyunca aktif kalacaktır.
MSÜ Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yapılan güncel duyuruya göre:
Resmi Sonuç Tarihi: 26 Mart 2026
Sorgulama Kanalı: Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler.
Bundan Sonraki Süreçte Sizi Neler Bekliyor?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için asıl maraton başlayacak:
Tercih İşlemleri: Puanlar netleştikten sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirtilen tarihlerde mutlaka tercih yapılması gerekmektedir. Tercih yapmayan adaylar, barajı geçseler dahi mülakatlara davet edilmezler.
YKS Şartı: Harp Okulları için AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT puanlarının da hesaplanması gerektiğini unutmayın. MSÜ puanı sadece bir "ön eleme" niteliğindedir.
2. Seçim Aşamaları: Tercihleri kabul edilen adaylar Ankara’da düzenlenecek olan fiziki yeterlilik testi (spor) ve sözlü mülakat aşamalarına çağrılacaktır.