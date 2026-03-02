ARA
DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izleme

DSİ 1389 işçi alımı sürecinde heyecan, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine kilitlenmiş durumda. Peki DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izleme

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izleme

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapacak yeni personellerin belirleneceği bu süreçte, adaylar hem çekiliş takvimine hem de sonuçların ilan edileceği dijital platformlara odaklandı.

DSİ bünyesinde istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı için beklenen gün geldi! Bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 10.00 itibarıyla başlayan kura çekimiyle, asil ve yedek adayların belirlenmesi süreci noter huzurunda devam ediyor. 

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Bugün noter huzurunda çekilen kura sonuçları ve kesinleşmiş isim listeleri için takvim şu şekilde işleyecek:

Canlı Yayın: Kura çekimi şu an DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

İsim Listelerinin İlanı: Kura çekimi sonucu oluşan asil ve yedek isim listeleri, 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav Yöntemiyle Alınacak 84 İşçi (Branş Dağılımı)

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavına tabi tutulacak olan 84 kişilik kadro, tamamen uzmanlık gerektiren operatör pozisyonlarından oluşmaktadır:

Ekskavatör Operatörü

Dozer Operatörü

Beko Loder Operatörü

Yükleyici Operatörü

Vinç Operatörü

Greyder Operatörü

Forklift Operatörü

Sınavlı Süreç: Bu kadrolar için noter kurasıyla ilan edilen sayının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday belirlenecek ve bu adaylar daha sonra sınava davet edilecektir.

 

Doğrudan Noter Kurası ile Alınacak 1305 İşçi

Herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın, doğrudan kura sonucuyla belirlenecek branşların listesi şu şekildedir:

210 Usta Yardımcısı, 154 Aşçı Yardımcısı, 154 Şoför

140 Düz İşçi, 116 Bakımcı-Yağcı, 105 Sürveyan

69 Sondaj İşçisi, 66 Treyler Operatör Yardımcısı, 64 Laborant Yardımcısı

59 Teknisyen, 58 Topoğraf, 44 Bekçi

19 Su Dağıtım Teknisyeni, 15 Akaryakıtçı, 13 Hidrolog Yardımcısı

7 Jeofizik Teknisyeni, 5 Alet Operatörü, 2 Teknik Ressam

2 Pompaj İstasyonu Operatörü, 1 Döşemeci Yardımcısı, 1 Fotoğrafçı, 1 Kompresör Operatörü
