DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı izleme

DSİ bünyesinde istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı için beklenen gün geldi! Bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) saat 10.00 itibarıyla başlayan kura çekimiyle, asil ve yedek adayların belirlenmesi süreci noter huzurunda devam ediyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Bugün noter huzurunda çekilen kura sonuçları ve kesinleşmiş isim listeleri için takvim şu şekilde işleyecek:

Canlı Yayın: Kura çekimi şu an DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

İsim Listelerinin İlanı: Kura çekimi sonucu oluşan asil ve yedek isim listeleri, 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.