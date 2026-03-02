Mart kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında

Kira sözleşmesi Mart ayında yenilenecek kiracılar ve mülk sahipleri, kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek yeni oranı yakından takip ediyor.
1 Mart kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Mart ayı kira artış oranı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Konut ve iş yeri kiralarında yasal artış sınırı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.
Mart 2026 Kira Artış Oranı Tahmini
Ocak ayı verileri ve piyasa beklentileri göz önüne alındığında, Mart ayında yapılacak zamlar için şu tablo öngörülüyor:
Mevcut Durum: Ocak ayında yıllık enflasyon %30,65 olarak gerçekleşmişti.
Beklenti: Şubat ayı aylık enflasyonunun piyasa anketlerine göre %2,54 ile %2,87 bandında gelmesi bekleniyor.
Tahmini Zam Oranı: Bu veriler ışığında, Mart ayı kira artış tavanını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalamasının %32 ile %34 bandında gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.
Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?
Yasal üst sınır üzerinden bir örnek yapacak olursak (Varsayımsal %33 artış oranına göre):
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Kira Artış Oranı: %33
Artış Miktarı: 6.600 TL
Yeni (Zamlı) Kira Bedeli: 26.600 TL
Kritik Hatırlatmalar
Yasal Sınır: Ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam talep edemezler. Ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler.
İş Yerleri: İş yeri kiraları için de aynı oran (12 aylık TÜFE ortalaması) geçerlidir.
Sözleşme Tarihi: Mart ayı artış oranı, yalnızca sözleşme yenileme tarihi Mart 2026 olan kiracıları etkileyecektir.