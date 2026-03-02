Mart kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranında

Kritik Hatırlatmalar

Yasal Sınır: Ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde bir zam talep edemezler. Ancak taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilirler.

İş Yerleri: İş yeri kiraları için de aynı oran (12 aylık TÜFE ortalaması) geçerlidir.

Sözleşme Tarihi: Mart ayı artış oranı, yalnızca sözleşme yenileme tarihi Mart 2026 olan kiracıları etkileyecektir.