Bölgesel gerilim kripto piyasasını sarstı: Bitcoin ve Ether'de sert dalgalanmalar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekatı ve bölgedeki karşılıklı saldırılar, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Saldırıların ardından sert bir satış dalgasıyla sarsılan Bitcoin, kayıplarını telafi etme çabasına rağmen baskıdan kurtulamayarak pazar gecesi yeniden 67 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin bugün 66bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ether yüzde 10 değer kaybetti

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, saldırıların ilk dalgasında Cumartesi günü erken saatlerde 63.255 dolara kadar sert bir çekilme yaşadı. Ancak aynı gün, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğüne dair iddiaların piyasalarda yayılmasıyla ibre tersine döndü ve fiyatlar 68 bin doların üzerine tırmandı.

Kripto dünyasının ikinci büyük ismi Ether ise operasyonlar sonrası yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek Pazar günü 1.950 dolar bandında seyretti.

Stratejistler, jeopolitik krizlerin tetiklediği satış dalgalarının genellikle 'alım fırsatı' yarattığına dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu durumun enerji piyasaları üzerinden kalıcı bir ekonomik sarsıntıya dönüşmesi halinde, piyasalarda çok daha farklı ve sert bir tablonun kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıyor.