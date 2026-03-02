ARA
DOLAR
43,98
0,06%
DOLAR
EURO
50,97
-0,88%
EURO
ALTIN
7294,02
-2,24%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kripto Para
  • Bölgesel gerilim kripto piyasasını sarstı: Bitcoin ve Ether'de sert dalgalanmalar

Bölgesel gerilim kripto piyasasını sarstı: Bitcoin ve Ether'de sert dalgalanmalar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekatı ve bölgedeki karşılıklı saldırılar sonrası sert bir satış dalgasıyla sarsılan Bitcoin, kayıplarını telafi etme çabasına rağmen baskıdan kurtulamadı. Bitcoin, pazar gecesi yeniden 67 bin dolar seviyesinin altına çekildi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Bölgesel gerilim kripto piyasasını sarstı: Bitcoin ve Ether'de sert dalgalanmalar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava harekatı ve bölgedeki karşılıklı saldırılar, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Saldırıların ardından sert bir satış dalgasıyla sarsılan Bitcoin, kayıplarını telafi etme çabasına rağmen baskıdan kurtulamayarak pazar gecesi yeniden 67 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin bugün 66bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 

Ether yüzde 10 değer kaybetti

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, saldırıların ilk dalgasında Cumartesi günü erken saatlerde 63.255 dolara kadar sert bir çekilme yaşadı. Ancak aynı gün, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğüne dair iddiaların piyasalarda yayılmasıyla ibre tersine döndü ve fiyatlar 68 bin doların üzerine tırmandı. 

Kripto dünyasının ikinci büyük ismi Ether ise operasyonlar sonrası yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek Pazar günü 1.950 dolar bandında seyretti.

Stratejistler, jeopolitik krizlerin tetiklediği satış dalgalarının genellikle 'alım fırsatı' yarattığına dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu durumun enerji piyasaları üzerinden kalıcı bir ekonomik sarsıntıya dönüşmesi halinde, piyasalarda çok daha farklı ve sert bir tablonun kaçınılmaz olacağı konusunda uyarıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL