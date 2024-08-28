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Ons altında 2700 dolar tahmini

Ons altın, Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında faiz indirimlerinin gündemde olmasına dair pozitif açıklamalarıyla yükselişini hızlandırdı. Peki sarı metalde yukarı yönlü hareket devam mı eder, geri mi çekilir? İki uzman yorumu...

28 Ağustos 2024 | 10:42
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 10:43
Ons altında 2700 dolar tahmini

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, ons altının Fed'in Eylül toplantısında politika faizini 25 baz indireceğini tamamen fiyatladığını, daha yukarı hareket için faiz indirimini hızlandıracak gelişmeye, habere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hansen, "Altın şu ana kadar ABD faiz indirim döngüsünün Eylül ayında başlayacağını fiyatladı, bu nedenle ABD ekonomik verilerindeki zayıflık beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirimi desteklemezse fiyatlar kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşmakta zorlanabilir” dedi.

Hansen, önümüzdeki aylarda 2.400 dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski ile sınırlı bir konsolidasyon beklediğini de vurguladı.

2700 dolar tahmini 

Exinity Group baş piyasa analisti Han Tan da "Fed'in piyasanın mevcut beklentilerine paralel şekilde Noel'den önce toplam 100 baz puan faiz indirimi yapması halinde altın yıl sonuna kadar 2700 doları bile aşabilir. Aralık ayı aynı zamanda altın için son 5 yılın en yüksek ortalama aylık kazancına sahne oldu. Böyle bir mevsimsellik bir kez daha devreye girerse, bu külçe boğalar için bayram sevincinin başlamasına yardımcı olabilir" dedi. (Foreks) 

 

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
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