Orta Doğu gerilimi ve Fed kıskacında altın: 2008'den bu yana en kötü ay

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın genele yayılan etkileri varlık fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına yol açtı.

Savaşın ilk ayı geride kalırken, bu süreçte jeopolitik risklerin artırdığı enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları beslemesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) olası "şahin" adımlarına ilişkin endişeleri körükledi.

Buna paralel güçlenen dolar, yükselen tahvil faizleri ve likidite ihtiyacıyla altının ons fiyatı mart ayında yüzde 11,3 değer kaybederek 2008 Küresel Finansal Krizi’nden bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel çapta enflasyon risklerini artırması ve likidite ihtiyacı gibi etmenlerle geçen ay düşüş trendine giren altının ons fiyatı mart ayında 4 bin 99,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişelerle tahvil faizlerinde görülen artış, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağına yönelik beklentiler ve güvenli liman olarak dolara talebin artması altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Enerji kaynaklı enflasyon artışının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı ve bu durumun Fed'in daha şahin para politikaları uygulayacağına yol açacağı yönündeki endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Para piyasalarında, bankanın yıl genelinde politika faizini sabit tutacağı ihtimalleri güçlü kalırken bazı Fed yetkilileri her ne kadar güvercin mesajlar verse de faiz indirimi olasılıkları büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

Merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Altın ocak ve şubat aylarında sert yükselmişti

Yıla sert yükselişlerle başlamasına karşın bu gelişmelerle mart ayında yüzde 11,3 gerileyerek finansal krize denk gelen Ekim 2008'den bu yana en hızlı aylık düşüşü kaydeden altının ons fiyatı, bu dönemi 1.113,22 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı ocak ayında yüzde 12,42 artarak Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını, şubatta yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırmıştı.

Gümüş fiyatlarında da yön tersine döndü. Bu yıl 121,7 dolarla rekor seviyeyi gören ve ocakta yüzde 17,2, şubatta yüzde 12,6 artan gümüşün onsu, mart ayını yüzde 19,9 düşüşle 75,1 dolara geriledi.

"Bu tür dönemlerde altın, genellikle bir sığınak varlık olmaktan çok bir likidite kaynağı gibi davranır"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "Altın, tek bir etkenden ziyade, geleneksel güvenli liman özelliğini geçici olarak zayıflatan güçlü bir makro güçler kombinasyonunun etkisiyle, küresel finans krizin en derin dönemlerinden bu yana en sert aylık kaybını yaşadı." dedi.

Piyasadaki bu sert düşüşün temelinde, faiz oranlarına ilişkin beklentilerin keskin bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasının yattığını belirten Hansen, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon korkularını yeniden alevlendirdiğini ve özellikle ABD'de tahvil getirilerinin yükseldiğini dile getirdi.

Tahvil getirileri yükseldikçe, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetinin arttığını ve bunun da yatırımcıları varlıklarını satmaya yönlendirdiğini vurgulayan Hansen, "Bu dinamik, küresel büyüme endişeleri ve güvenli liman talebiyle güçlenen dolar tarafından daha da pekiştirildi ve bu da dolar dışında işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirdi." diye konuştu.

Mevcut jeopolitik sarsıntı her ne kadar şiddetli olsa da bu durumun esas olarak talebi çökertici bir krizden ziyade, arz kaynaklı bir enflasyon olayı olarak yorumlandığını belirten Hansen, "Finansal istikrarsızlığa karşı bir koruma aracı olarak altının değer kazandığı sistemik krizlerden farklı olarak, mevcut ortam bunun yerine geniş çaplı bir borç azaltma sürecini tetiklemiştir. Bu tür dönemlerde altın, genellikle bir sığınak varlık olmaktan çok bir likidite kaynağı gibi davranır; yatırımcılar, başka alanlardaki zararlarını kapatmak için pozisyonlarını azaltır." değerlendirmesini yaptı.