Minik piyanistin büyük başarısı: İki uluslararası yarışmadan dereceyle döndü

Çorlu ilçesindeki Şehit Hamza Çavuş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Uzunoğlu, ablasına özenerek başladığı piyano eğitiminde kısa sürede kendini geliştirdi.
Düzenli çalışmalarını sürdüren minik yetenek, katıldığı uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler kazandı. Uzunoğlu, 16 ülke, 52 şehir ve 2 bin 894 yarışmacının katıldığı Uluslararası Little Mozart Piyano Müzik Yarışması'nda üçüncü oldu.
Başarılı öğrenci, geçen ay da İspanya’da düzenlenen bir başka uluslararası yarışmada aynı dereceyi elde etti. Beren Eda Uzunoğlu, AA muhabirine, piyano çalmayı çok sevdiğini belirtti.
Üçüncü olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Uzunoğlu, "Piyano çalmaya 6 yaşında başladım. Ablam çalıyordu, ben de özenerek başladım. Yeni yarışmalara katılmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi. Anne Derya Uzunoğlu da kızının ablasından etkilenerek piyanoya başladığını ifade etti.
Kızının zamanla piyanoya ilgisinin arttığını dile getiren Uzunoğlu, "Önce İspanya'daki yarışmada, ardından Little Mozart Piyano Müzik Yarışması’nda üçüncü oldu. Aynı zamanda estetik ve sahne duruşu ödülü de aldı. Bu başarılar onun için büyük motivasyon kaynağı oldu." diye konuştu.
Uzunoğlu, kızının ilerleyen yıllarda Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmesini beklediklerini belirtti. Beren’in öğretmeni Nazmiye Ulucan Tosun da öğrencisinin yetenekli ve disiplinli olduğunu vurgulayarak, "Beren hem sosyal hem de yetenekli bir öğrenci. Piyano çalışmalarıyla sınıf arkadaşlarına da örnek oluyor." ifadesini kullandı.