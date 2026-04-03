Bondi sonrası büyük revizyon: Trump’ın yeni görevden alma planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almasının ardından ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'ı, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'i ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'i görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin haberinde, mart sonunda İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, dün de Adalet Bakanı Pam Bondi'nin ardından Trump yönetiminden başka üst düzey isimlerin de görevden alınmasının değerlendirildiği iddia edildi. Gazeteye açıklama yapan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı "savunmamaya" ilişkin tutumu nedeniyle son dönemde DNI Direktörü Gabbard'a karşı hayal kırıklığı yaşadığını ifade ettiğini aktardı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, İran'a saldırıları "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirttikleri Gabbard'ın, 17 Mart'ta istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'i "korumasının" da Trump'ı öfkelendirdiğini kaydetti. Kaynaklar, Trump'ın Gabbard'ın görevine başka birini getirip getirmemesi gerektiği konusunda kabine üyelerine görüşlerini sorduğunu iddia etti. Öte yandan, Gabbard'ın yerine gelebilecek öne çıkan bir isim bulunmadığını belirten kaynaklar, kabine üyelerinin de "halefi hazır olmadan yüksek profilli bir pozisyonu boş bırakmama" konusunda Trump'ı uyardığını belirtti.

Trump'ın Ticaret ve Çalışma bakanlarını görevden almayı düşündüğü iddiası

Politico'ya konuşan ve ismini vermek istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın Ticaret Bakanı Lutnick ve Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'den duyduğu "hayal kırıklığını" ifade ettiğini ve bu kişileri görevden almaya niyetli olduğunu öne sürdü. Bir yetkili, Trump'ın, Lutnick'i görevden alarak "Ekonomi konusunda değişiklikler yapıyorum." diyebilmesine zemin hazırlamak istediğini savundu.

Başka bir yetkili de söz konusu değişikliklerin, Trump'ın "yetersiz performans gösteren veya çok fazla olumsuz dikkati çeken" kabine üyelerine odaklandığını ileri sürdü. Lutnick'in adeta "ince bir buz tabakasının üzerinde yürüdüğünü" belirten başka bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Lutnick'i daha önce de görevden almaya niyetlendiğini ancak bunu yapmadığını, şu anda da Chavez-DeRemer'in akıbetinin görüşüldüğünü savundu.

Başka bir Beyaz Saray yetkilisi de gelecek ara seçimlerde Demokrat Parti'nin sandalye sayısının artmasıyla Trump'ın gelecek yıl atamalarında Senato onayının daha zor olabileceğini düşündüğünü, bu yüzden görevden almalar konusunda endişeli olduğunu iddia etti. Beyaz Saray Sözcülerinden Taylor Rogers, konuya ilişkin Politico'ya yaptığı açıklamada, Chavez-DeRemer ve Lutnick'in "Amerikan işçileri için harika bir iş çıkardığını ve Başkan Trump'ın tam desteğine sahip olduklarını" belirtti.

Öte yandan The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın FBI Direktörü Patel'i de görevden almayı düşündüğünü ancak bunun zamanlamasına dair kesin bilginin olmadığını ileri sürdü.

ABD yönetiminde üst düzey değişiklikler

Trump 5 Mart'ta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını belirtmiş, yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin göreve getirilmişti. Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atandığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı da dün Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağını açıklamıştı.