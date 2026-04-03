YKS ertelenecek mi? 2026 YKS ne zaman yapılacak?

2026 yılı Haziran ayı, Türkiye için hem akademik hem de sportif anlamda oldukça heyecanlı ve yoğun bir döneme sahne olacak. LGS’nin (Liselere Geçiş Sistemi) milli maç nedeniyle bir gün öne çekilmesi, gözleri doğal olarak aynı hafta sonunda gerçekleşecek olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) takvimine çevirdi.
1 YKS ertelenecek mi?
Şu an için YKS ertelenmiş değil. ÖSYM veya YÖK tarafından sınavın tarihinde bir değişiklik yapıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.
LGS'deki değişikliğin ardından YKS için de sosyal medyada benzer beklentiler oluşsa da, yetkililer mevcut takvimin geçerli olduğunu belirtiyor. Eğer bir değişiklik olmazsa sınavlar ilan edilen şu tarihlerde yapılacak:
2026-YKS 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi (Saat: 10.15)
2026-YKS 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar (Saat: 10.15)
2026-YKS 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar (Saat: 15.45)
Milli Maç Çakışması Var mı?
Tartışmaların odağında, LGS'de olduğu gibi YKS'nin ilk oturumu olan TYT günü (20 Haziran 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde Milli Takımımızın Dünya Kupası'ndaki kritik Paraguay maçıyla çakışma ihtimali yer alıyor.
LGS Kararı: Bakanlık, 14 Haziran'daki maç nedeniyle sınavı 13 Haziran Cumartesi'ye çekmişti.
YKS Durumu: YKS daha geniş kapsamlı ve milyonlarca adayı ilgilendiren bir organizasyon olduğu için tarih değişikliği (lojistik ve güvenlik nedenleriyle) LGS kadar kolay yapılamıyor. YÖK kaynakları şu an için takvimin korunduğunu ifade ediyor.
Adayların Dikkatine
Sosyal medyadaki dezenformasyona karşı temkinli olmakta fayda var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ÖSYM yetkilileri, sınav sisteminde veya takviminde (LGS istisnası dışında) şu an için bir değişiklik gündemlerinin olmadığını daha önce vurgulamışlardı.
Özetle: Sınav takvimi 20-21 Haziran olarak işliyor. Resmi bir açıklama gelmediği sürece hazırlıklarınızı bu tarihlere göre sürdürmeniz en sağlıklısı olacaktır.