YKS ertelenecek mi? 2026 YKS ne zaman yapılacak?

Şu an için YKS ertelenmiş değil. ÖSYM veya YÖK tarafından sınavın tarihinde bir değişiklik yapıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

LGS'deki değişikliğin ardından YKS için de sosyal medyada benzer beklentiler oluşsa da, yetkililer mevcut takvimin geçerli olduğunu belirtiyor. Eğer bir değişiklik olmazsa sınavlar ilan edilen şu tarihlerde yapılacak:

2026-YKS 1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi (Saat: 10.15)

2026-YKS 2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar (Saat: 10.15)

2026-YKS 3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar (Saat: 15.45)